الاتحاد الدستوري يثمن الرؤية الملكية لمعالجة إشكالية ندرة المياه

هبة بريس -

أشاد حزب الاتحاد الدستوري عاليا بالرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمعالجة إشكالية ندرة المياه، باعتبارها أولوية وطنية وخارطة طريق حقيقية للحكومة لتدبير أمثل من خلال البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

ودعا الحزب، في بلاغ أصدره بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى التعجيل باستكمال تنزيل مشاريعه البنيوية، والعمل أكثر على ضمان التقائية السياسات المائية.

وبحسب البلاغ فإن حزب الاتحاد الدستوري تابع باعتزاز واهتمام كبيرين مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، باعتبارها مناسبة لاستعراض التحديات الكبرى للمملكة.

ونوه الحزب بدعوة جلالته للتوجه نحو الاستثمار الإنتاجي كرافعة أساسية لانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتجاوز العراقيل، داعيا المؤسسات التمويلية إلى مضاعفة المجهودات وتغيير أساليب التمويل بما يساير المرحلة .

كما دعا الاتحاد الدستوري كافة القوى الحية للتعبئة الشاملة والجماعية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مفعمين بروح المصلحة الوطنية وبحس عال من المسؤولية.

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