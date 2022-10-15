أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا بالستيا بنجاح

2022-10-15 / 19:14
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية، أن نيودلهي اختبرت بنجاح، الجمعة، صاروخا بالستيا أطلق من أول غواصة صنعت محليا وتعمل بالطاقة النووية ، وذلك لتعزيز قدرات الردع النووي .

ويؤكد اختبار صاروخ بالستي أطلق من غواصة صنعت محليا في الهند، على تقدم هذا البلد على طريق إنتاج معداته العسكرية الخاصة.

الهند اضحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم وما زالت تعتمد على شراء المعدات من موسكو، أكبر وأقدم مورد عسكري لها منذ عقود حيث يجعل اختبار قدرة الردع النووي الهند واحدة من ست دول، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة برا وبحرا وجوا.

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