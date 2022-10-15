الصورة تعبيرية

محكمة فرنسية تقضي بمنح التأشيرات ل23 عامل موسمي مغربي

2022-10-15 / 19:05
0
هبة بريس - وكالات

قررت محكمة إدارية فرنسية في مدينة نانت ،الغاء 23 قرارا حكوميا، نصت في وقت سابق على رفض منح تأشيرات لعمال مغاربة، وأمرت المحكمة الحكومة الفرنسية بإصدار تأشيرات لهم خلال شهرين من إعلان الحكم.

وانتزع مكتب محاماة في مدينة نانت الحكم القضائي بعد أن تضرر 23 عاملا موسميا مغربيا من رفض طلبات تقدموا بها للحصول على تأشيرة دخول فرنسا، رغم توفرهم على عقود عمل تربطهم بشركات ومؤسسات فرنسية.

وقال مكتب المحاماة المعني إنه توصل بشكايات من شركات ومشغلين فرنسيين، أكدوا لها أيضا تضررهم من قرار السلطات الفرنسية، بينهم أربع شركات ساندت المكتب في معركته القضائية.

واعتبر المكتب أن قرار الحكومة الفرنسية، الصادر في سبتمبر عام 2021 والقاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لبعض الدول المغاربة إلى النصف، “قرار سياسي بحث ولا سند قانوني له”، مفيدا بأن هذا القرار تسبب في أزمات لعدد من الشركات الفرنسية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا بالستيا بنجاح

أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا…

2022-10-15 / 19:14
Photo of الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

2022-10-15 / 18:09
Photo of شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

2022-10-15 / 13:10
Photo of الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية العسكرية

الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية…

2022-10-14 / 23:50
Photo of م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في تركيا

م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في…

2022-10-14 / 23:03
Photo of محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في العمل

محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في…

2022-10-14 / 22:07
Photo of رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

2022-10-14 / 20:16
Photo of توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

2022-10-14 / 19:11
Photo of اليابان تلغي قانون “النساء الحوامل”

اليابان تلغي قانون “النساء الحوامل”

2022-10-14 / 13:40
Photo of بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في أوكرانيا.. دعوى ضد “طوطال” الفرنسية

بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في أوكرانيا.. دعوى ضد “طوطال”…

2022-10-14 / 10:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق