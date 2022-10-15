مشروع المالية لسنة 2023..وزارة الصحة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية
تسعى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، الى خفض الضريبة على القيمة المضافة على الادوية وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية والشبه طبية المستوردة ، باتفاق مع الوزارة المكلفة بالميزانية.
ويعكف ايت الطالب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على وضع اللمسات الأخيرة، على هذا القرار الاجتماعي الهام، والذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، سوف يسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
8 تعليقات
على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ان تراعي ظروف الطبقة الفقيرة..
نتمناو يطبق هاذ الشي ومتكونش غير مجرد كلام
تحية وتقدير ومزيد من العطاء بالتوفيق السيد الوزير المحترم
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
دبا انتما خفتو الدواء ماشي من اجل المواطن وانما من اجل تخفيض ربح الصيادلة لانهم ياخذون ربحهم بنسبة مئوية
الله يعاونكم ، بالتوفيق
اخي الكريم هل تعلم ان من لديه بطاقة راميد يعطى له اغلب المواعيد الطبية ادنى ما يمكن ستة اشهر او سنة ونصف هل يمكن للمريض ان يبقى كل هاده المدة ينتضر
والسيد الوزيز بالله عليك الناس لعندهم التغطية الصحية زعمة متفرنها ياودي لاحول ولاقوة الاباللهفي المغرب الاداء مقابل العلاج ونتهى الكلام ادا لم يكون معك مال روح تموت