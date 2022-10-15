ذئب شرس يفقأ عين ستيني ويرسله للمستشفى ضواحي الحسيمة

2022-10-15 / 18:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض رجل في الستينات من العمر، بحر هذا الأسبوع، لهجوم من طرف ذئب شرس بجماعة تاغزوت جنوب غرب اقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية ، فقد حاول الذئب الجائع افتراس الضحية نواحي دوار “القلعة” بجماعة تاغزوت ، مما تسبب في فقأ عينه واصابته بجروح متفاوتة تطلبت نقله الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

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