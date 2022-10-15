ذئب شرس يفقأ عين ستيني ويرسله للمستشفى ضواحي الحسيمة
هبة بريس - مكتب طنجة
تعرض رجل في الستينات من العمر، بحر هذا الأسبوع، لهجوم من طرف ذئب شرس بجماعة تاغزوت جنوب غرب اقليم الحسيمة.
وبحسب مصادر محلية ، فقد حاول الذئب الجائع افتراس الضحية نواحي دوار “القلعة” بجماعة تاغزوت ، مما تسبب في فقأ عينه واصابته بجروح متفاوتة تطلبت نقله الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .
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5 تعليقات
لا حولة ولا قوة الا بالله
الله يشافيه مسكين
Y a pas de loups d’afrique. L espece est de race de Canis lupaster. C est un chacal
Y a pas de loups d’afrique. L espece est de race de Canis lupaster. C est un chacal
الله يشافيه ويعافيه ويقوم بالسلامة