الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

2022-10-15 / 18:09
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هبة بريس - وكالات

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم السبت- مظاهرة في شارع بورقيبة وسط العاصمة للاحتجاج على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، بينما تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر وزارة التجارة رفضا لما وصفوه بسياسة التجويع والتفقير، وفي المقابل تعهد الرئيس قيس سعيّد بإنقاذ الدولة من “العابثين”.

وخرج الآلاف من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” بمشاركة أحزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في مظاهرات شارع الحبيب بورقيبة.

وتأتي المظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “يوم الحسم الديمقراطي” في سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديدا بتردّي الوضع في البلاد، ورفضا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ودفاعا عن استقلال القضاء.

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