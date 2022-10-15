الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن مضامين الخطاب الملكي

هبة بريس - الرباط

تلقت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بارتياح كبير مضامين وتوجهات خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وقال بلاغ صحفي صادر عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، :”وكعادة خطاباته الملكية في مثل هذه المناسبات الدستورية، عبر جلالته عن الانشغالات الحقيقية للشعب المغربي ومختلف قواه الحية، كما تناول بالتشخيص والحلول والاجراءات والمسؤوليات القضايا الاستراتيجية والحيوية، والتزامات البرلمان والحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية، في ظرفية عالمية ووطنية تمر بعدد من المتغيرات الجوهرية على جميع الأصعدة”.

وأوضح البلاغ أن الخطاب الملكي، لخص أمام ممثلي الأمة، أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه المغرب في السنوات المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بندرة الماء والخصاص الكبير في هذه المادة الحيوية، ثم المواضيع المتعلقة بالاستثمار ومناخ العمل وضرورة الإسراع فيها، لتحقيق النتائج المرجوة على التنمية والاقتصاد وتوفير مناصب الشغل، والمساهمة في الثروة.

وأعلنت الجمعية أنها تثمن عاليا محوري الخطاب الملكي، وجودة القضايا التي تناولها واستعجاليتها، تجدد الانخراط اللامشروط لجميع أعضائها وتمثيلياتهم الإعلامية والصحافة في جميع المواقع والتعبيرات في المشروع الملكي الواعد المدرج في إطار النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأكدت الجمعية أنها تتعبأ بكافة مكوناتها للدفاع عن القيم والمحددات الرئيسية لهذا النموذج الجديد، خصوصا فيما يتعلق باشكاليتي الماء والاستثمار، مشددة في هذا الإطار أنها تلتزم بمواكبة إعلامية دقيقة ومتابعات وتغطيات لكل البرامج والمشاريع من أجل التعريف بها والتواصل حولها، والانخراط في حملات للتواصل والتحسيس والتوعية حول أهمية الحفاظ على الماء.

كما شددت الجمعية على أنها ستهتم بجميع المواضيع والإشكاليات المتعلقة بالموارد المائية والطاقات المتجددة والنظيفة وفتح نقاش حولها، وصولا إلى السيادة الوطنية في هذا المجال، مع إيلاء قضايا الاستثمار وتحسين مناح العمل وتحرير الكفاءات والطاقات العناية اللازمة، مواكبة ودراسة و تتبعا، وإعطاء أهمية أيضا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وحث الفاعلين والمتدخلين على ذلك بإطلاق نقاش إعلامي وطني شامل يشارك فيه الجميع.

وأكدت الجمعية في الأخير على التزام الجمعية ومختلف الفاعلين في القطاع الإعلامي على الانخراط في مشروع الاستثمار في قطاع الإعلام وجعله في طليعة الإنتاج والإبداع ، من أجل مغرب آمن ومستقر ومتطور تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

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