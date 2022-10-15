تشافي: سأرحل عن برشلونة في حالة واحدة

هبة بريس - وكالات

كشف مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، أنه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد، غدا الأحد، في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقترب برشلونة من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي (3-3) الأربعاء، رغم إنفاقه الكثير في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

تشافي الذي أقر بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر، قال عشية مواجهة الريال “أنا أيضا مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوما القيام بذلك”.

وتابع “عندما أقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أخلق مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأنني لست الحل، لكن حاليا أنا متفائل”.

وأكد المدرب السابق للسد القطري، أن فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال في مواجهته ضد ريال مدريد، حيث قال: “عندما تكون لاعبا، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-0)”.

وأضاف لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق “نحن على المسار الجيد. نقدم أداء جيدا في الدوري الإسباني هذا الموسم.”.

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