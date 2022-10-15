كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السبت 15 أكتوبر، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 13 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و831 ألف و571 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و406 ألف و832 شخصا، مقابل 24 مليون و909 آلاف و240 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و751 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و201 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و779 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (17)، الرباط سلا القنيطرة (3) وسوس ماسة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 144 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

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