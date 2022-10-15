نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محليا قوية (20- 40 ملم) مصحوبة بالبرَد مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 – 30 ملم) مصحوبة بالبرَد بكل من بوجدور والعيون وطرفاية، وذلك ابتداء من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم السبت وإلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وأضافت أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 – 40 ملم) مصحوبة بالبرَد غدا الأحد بكل من الحوز وتارودانت وورزازات وشيشاوة وأزيلال واشتوكة آيت باها وتزنيت، من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا.

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