أمن واد زم يوقف 3 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا

هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة واد زم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و34 سنة، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في مجموعة من القضايا الإجرامية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بدوار “العشاشكة” التابع لقيادة السماعلة بضواحي واد زم، بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي، وذلك بعدما مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد مكان تواجدهم وبالتالي تسهيل عملية توقيفهم.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه الأول أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في ستة قضايا تتعلق بترويج المخدرات، وقضيتان من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، أما المشتبه فيه الثاني فقد تبين أنه مطلوب للعدالة في إحدى عشر قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، بينما يشكل الشخص الثالث موضوع بحث في قضية تتعلق بالاتجار في مخدر الكوكايين.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز أسلحة بيضاء، وجرعات من مخدر الكوكايين، وسيارة يشتبه في استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية، ولوحة ترقيم مشكوك فيها، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمبحوث عنهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين المحتملين في هذه القضايا.

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