باستعمال السلاح البديل.. أمن الرباط يوقف شخصا

2022-10-15 / 14:09
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن الرباط، مساء أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 24 سنة، والذي كان في حالة سكر وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بتهديد المارة باستعمال سكين بحي “التقدم”، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفي الشرطة الذين شاركوا في التدخل، فضلا عن تحقيق النجاعة المطلوبة في عملية توقيف المشتبه فيه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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