سطات…دار الطالب بأمزورة بناية آيلة للسقوط

محمد منفلوطي_هبة بريس

تلعب دار الطالب والطالبة بالعالم القروي، دورا كبيرا في محاربة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، كما تشكل دعما اجتماعيا كبيرا للأسر الفقيرة والمعوزة التي تسهر على تعليم أبنائها وتشجيعهم على التمدرس، ولهذا يبقى الاعتناء ببنياتها التحتية أولوية قصوى بهدف ايواء واستقبال التلاميذ والتلميذات مع كل دخول مدرسي وتوفير مناخ تروي يساعدهم على الضمي قدما نحو تحقيق الجودة المنشودة.

في هذا السياق، لازالت دار الطالب بجماعة أمزورة دائرة سطات لم تفتح أبوابها للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها منذ انشائها، بيد أنها تعيش وضعا خطيرا ينذر بوقوع الكارثة بسبب ظهور التشققات والتصدعات بمعظم جدرانها.

وضعية دار الطالب هاته، جعلت رئيس الجماعة الحالي يوجه سيلا من المراسلات إلى السلطات الإقليمية في شخص عامل الاقليم (توصلت هبة بريس بنسخة منها)، كشف من خلالها عن حجم المخاطر التي تهدد هذه البناية، مؤكدا أن الأخيرة تعرف تدهورا خطيرا عاما بعد عام منذ بنايتها رغم التدخلات التي طالتها ترميا وإصلاحا لجدرانها، لكن حالها اليوم يثبت أنها من البنايات الآيلة للسقوط.

والتمس رئيس الجماعة من عامل الإقليم، التدخل قبل وقوع الكارثة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع إما بإصلاحها أو إعادة بناءها من جديد لتصبح قابلة لإيواء المتعلمين والمتعلمات الراغبين في التمردس بالثانوية الإعدادية المجاورة لها.

وفي هذا الصدد، علمت هبة بريس، أن لجنة مختلطة مكونة من قائد قيادة امزورة ورئيس الجماعة، وممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن قسم التعمير والبيئة بالعمالة، وممثل عن قسم التجهيز، وتقني الجماعة المعنية، قد حلوا بدار الطالب هذه، بتاريخ 07/10/2022 بناء على طلب رئيس الجماعة الذي تقدم به بتاريخ 20/09/2022، حيث قامت اللجنة بمعاينة البناية وأقرت بوجود شقوق وتصدعات وصفتها بالخطيرة تشكل تهديدا على مرتاديها.

وتجدر الإشارة ومن خلال الوثائق التي توصلت بها الجريدة، فإن معاينة البناية كانت موضوع دراسة وإبداء للرأي من طرف المتفشية الجهورية للتعمير وإعداد التراب والإسكان، وعليه توصي اللجنة بالإدلاء بخبرة تقنية من طرف دراسات معتمد قصد تقييم مدى خطورة البناية وإيجاد الحلول المناسبة لتفادي الكارثة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5