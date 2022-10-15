شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

هبة بريس - وكالات

يستعد الرئيس الصيني شي جينبينغ لتكريس سلطته بالفوز بولاية جديدة من خمس سنوات على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي يبدأ الأحد في بلد انغلق على نفسه منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وما لم تحصل مفاجأة، سيبقى شي البالغ 69 عاما والحاكم منذ 2012 في السلطة حتى 2027، ليصبح القيادي الأشد نفوذا منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

ويجتمع 2296 مندوبا قادمون من كل مقاطعات البلاد لحوالى أسبوع في قصر الشعب، المبنى الضخم الستالينيّ الهندسة الواقع في ساحة تيان أنمين بوسط بكين، في ظلّ إجراءات أمنية معززة.

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