ميثاق الاستثمار الجديد.. “الأحرار” يشيد برؤية الملك

2022-10-15 / 12:38
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هبة بريس

استحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية.

وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب بالرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه معبئ في مختلف مواقعه سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

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‫11 تعليقات

  1. حزب الفساد حزب قتل القدة الشرائية للمواطن اخنىش ليست له اي مصداقية عليه بالرحيل

  2. هذآ الاستثمار سيطمح إلى الرفع من حصة الاستثمار الخاص وسيعطي رئية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة للمغرب.

  3. سيعطي آفاق جديدة وقفزة من أجل الاستثمارات التي سترجع بالنفع على شباب وبنات المغرب ولسيما قطاع التجارة والصناعة والزراعة والخدمات الخاصة وغيرها…

  4. سيكون برنامج استراتيجي يستهد الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا وبدرها ستحد من البطالة والهجرة السرية عبر قوارب الموت..

  5. ليس وضع ملفات واستثمارات خيالية بدون تنفيذها كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة…

  6. نريد المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…

  8. نتمنى المزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على شباب وبنات المغرب..

  9. سيكون مغرب أفضل بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكل كرامة وعزة النفس المغربية ..

  10. هذه الاستثمارات ستخصص مناصب عمل ووظائف التي نطالب من الحكومة أن تراعي بجدية اعتمادا على طاقات المتجددة..

  11. يجب وضع مخطط إيجابي لتفادي المشاكل ومن بينها البطالة والتشرد وقلة فرص العمل والهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك الضغوطات النفسية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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