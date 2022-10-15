“الأحرار” ينوه بالاهتمام المتزايد للملك بإشكالية الماء
استحضر التجمع الوطني للأحرار، بكل فخر واعتزاز مضامين الخطاب الملكي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية و مناخية، وعلى رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة، وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ونوه الحزب عبر بلاغ له، بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، فإنه يحيي عاليا الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
وفي إطار هذه الدينامية التي يقودها جلالة الملك لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، و بعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.
10 تعليقات
حفظ الله جلالة الملك واصلح على يديه ..
اللهم احفظه وانصره ولا تنصر عليه واحفظ الشعب المغربي..
على المسؤولين الالتزام بالاصلاحات الكبرى التي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
كلنا جند مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..
على الأحزاب السياسية والحكومة تنفيذ المشاريع التي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
نريد محاسبة المسؤولين الفاسدين..
حفظ الله جلالة الملك ورعاه واصلح على يديه يارب العالمين..
الله الوطن الملك. شعارنا الدائم..
ما على المغرب إلا أن يوقف أنواع الزراعة التي تستهلك الماء و على رأسها الأفوكادو الذي يستفيد منه الصهاينة