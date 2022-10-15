مصري خدع شقيقه.. ادعى اختطافه وطلب فدية كبيرة

هبة بريس - وكالات

في حادثة غريبة، ادعى مواطن مصري من إحدى قرى مركز بدر في محافظة البحيرة اختطافه بالاشتراك مع عامل وصديقه وطلب فدية من شقيقه قيمتها مليوني جنيه.

القصة بدأت عندما أبلغ عامل في مصنع أعلاف الشرطة باختطاف مالك المصنع المدعو “أحمد .م .ع” 35 سنة، من أمام موقع العمل في ظروف غامضة.

ثم أبلغ شقيق المُبلغ باختطافه، عبر اتصا من مجهول يطلب فدية مليوني جنيه مقابل إطلاق سراح أخيه.

لتتوصل لاحقا التحريات وتتبع التليفون المحمول لصاحب المصنع المختفي إلى وجود اتصالات بينه وبين شخص يُدعى “سامح” 45 سنة، ويقيم في مركز المحلة بمحافظة الغربية، أفاد أحد العمال بمشاهدتهما مع أحد العمال قبل الاختفاء.

وبتكثيف البحث، تبين أن العامل أخفى صاحب المصنع في منزله.

ولاحقاً أفاد العامل وصاحب المصنع بأنهما افتعلا قصة الاختطاف بالاتفاق مع المدعو “سامح” لوجود عجز مالي كبير في مصنع الأعلاف المملوك للمختفي وأشقائه.

واعترف العامل صاحب المنزل بإخفاء مالك المصنع في منزله بعد اصطحابه من أمام المصنع ولإيهام العامل الآخر مقدم البلاغ بواقعة الاختطاف، كما تم ضبط شريكهما الثالث!

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0