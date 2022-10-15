وفاة الفنانة خديجة البيضاوية
هبة بريس
توفيت صباح يومه السبت، الفنانة المغربي خديجة البيضاوية.
ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، بعد صراع طويل مع المرض.
هذا وتمجهر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، عدد من أقارب وأصدقاء الراحلة قرب منزلها بمدينة الدار البيضاء في انتظار نقل جثمانها لتشييعه.
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13 تعليقات
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحومة خديجة البيضاوية إن لله وإن إليه راجعون.
فقذت الساحة الفنية عملاقة الفن العيطة هذآ الصباح الفنانة القديرة خديجة البيضاوية بعد صراعها مع المرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب..
شكرآ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد الفنانين والفنانات هو من ساعدها وتكفل بمصاريف العلاج ولكن الموت خطفها وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون..
لقد فارقت الحياة وغادرتنا إلى دار البقاء كانت إنسانة منفتحة وفاظلة وتحب الخير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
فنت عمرها كله للفن وتركت بصمة رائعة جدا ولكن الموت خطفها وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لها بهذا الشكل ولكن ربما كان لها ابتلاء من الله عزوجل إن لله وإن إليه راجعون.
لقد تركت حزن عميق في نفوس الشعب المغربي حيث كانت إنسانة طيبة معهم ومحبة لذى الجميع.رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
الكل تعاطف معها ودعموها ماديا ومعنويا من وزارة الشباب وفنانين والفنانات ولكن الموت لاهروب منه إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله تعالى و غفر لها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين.
ان لله و انا اليه راجعون رحمة الله عليها
ان شاء الله ” فنانين” اخرين على قيد الحياة يتوبو قبل ان تاتي الموت بغتة !
يا اهل الفن و ما تسموه الفن بل هو المنكر بما فيه من خزي و فساد و قلة حياء و رذيلة توبو الى بارئكم !
سبحان الله كل مرة يتوفى فنان ممثل مغني…في نفس الظروف لادنيا و لا اخرة
نرى ظروفهم المادية صعبة للغاية حتى لايجدون من يتحمل شفاوهم ..
هذه بدون شك رسالة الى الباقين في المجال ..
ان رحمة الله واسعة
اللهم ارحمها واغفر لها ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشملهم بعفوك ورضاك