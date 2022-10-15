وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

2022-10-15 / 10:21
13
هبة بريس

توفيت صباح يومه السبت، الفنانة المغربي خديجة البيضاوية.

ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا وتمجهر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، عدد من أقارب وأصدقاء الراحلة قرب منزلها بمدينة الدار البيضاء في انتظار نقل جثمانها لتشييعه.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة أحد أبطال سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة

وفاة أحد أبطال سلسلة “هاري بوتر” الشهيرة

2022-10-15 / 09:40
Photo of الفنان اللبناني يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

الفنان اللبناني يوري مرقدي يعلن اعتزاله الفن

2022-10-14 / 10:12
Photo of الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية

الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية

2022-10-13 / 16:54
Photo of نجل عبد الرؤوف لهبة بريس:”حالة والدي مستقرة حاليا”

نجل عبد الرؤوف لهبة بريس:”حالة والدي مستقرة حاليا”

2022-10-13 / 15:03
Photo of بعد تصريحات “طوطو” ..”نقابة الصحافة” تتضامن مع “التيجيني”

بعد تصريحات “طوطو” ..”نقابة الصحافة” تتضامن مع “التيجيني”

2022-10-12 / 20:34
Photo of سارة بوعابد تكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركتها في “جوديا”

سارة بوعابد تكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركتها في “جوديا”

2022-10-12 / 20:18
Photo of خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر

خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر

2022-10-12 / 10:04
Photo of عقب ضجة إعتقاله ..محمد الترك لهبة بريس :”لست مسؤولا عن ما يفهمه الناس”

عقب ضجة إعتقاله ..محمد الترك لهبة بريس :”لست مسؤولا…

2022-10-11 / 21:58
Photo of عقب اعتقال زوجته..عادل الميلودي يهدد رجال الأمن

عقب اعتقال زوجته..عادل الميلودي يهدد رجال الأمن

2022-10-10 / 23:41
Photo of الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح

الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح

2022-10-10 / 22:55

‫13 تعليقات

  1. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحومة خديجة البيضاوية إن لله وإن إليه راجعون.

  2. فقذت الساحة الفنية عملاقة الفن العيطة هذآ الصباح الفنانة القديرة خديجة البيضاوية بعد صراعها مع المرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..

  3. رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..

  4. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب..

  5. شكرآ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد الفنانين والفنانات هو من ساعدها وتكفل بمصاريف العلاج ولكن الموت خطفها وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون..

  6. لقد فارقت الحياة وغادرتنا إلى دار البقاء كانت إنسانة منفتحة وفاظلة وتحب الخير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  7. فنت عمرها كله للفن وتركت بصمة رائعة جدا ولكن الموت خطفها وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..

  8. كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لها بهذا الشكل ولكن ربما كان لها ابتلاء من الله عزوجل إن لله وإن إليه راجعون.

  9. لقد تركت حزن عميق في نفوس الشعب المغربي حيث كانت إنسانة طيبة معهم ومحبة لذى الجميع.رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..

  10. الكل تعاطف معها ودعموها ماديا ومعنويا من وزارة الشباب وفنانين والفنانات ولكن الموت لاهروب منه إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  11. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمها الله تعالى و غفر لها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين.

  12. ان لله و انا اليه راجعون رحمة الله عليها
    ان شاء الله ” فنانين” اخرين على قيد الحياة يتوبو قبل ان تاتي الموت بغتة !
    يا اهل الفن و ما تسموه الفن بل هو المنكر بما فيه من خزي و فساد و قلة حياء و رذيلة توبو الى بارئكم !
    سبحان الله كل مرة يتوفى فنان ممثل مغني…في نفس الظروف لادنيا و لا اخرة
    نرى ظروفهم المادية صعبة للغاية حتى لايجدون من يتحمل شفاوهم ..
    هذه بدون شك رسالة الى الباقين في المجال ..
    ان رحمة الله واسعة

  13. اللهم ارحمها واغفر لها ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اشملهم بعفوك ورضاك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق