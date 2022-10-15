وفاة الفنانة خديجة البيضاوية

هبة بريس

توفيت صباح يومه السبت، الفنانة المغربي خديجة البيضاوية.

ولفظت الراحلة أنفاسها الأخيرة بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا وتمجهر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، عدد من أقارب وأصدقاء الراحلة قرب منزلها بمدينة الدار البيضاء في انتظار نقل جثمانها لتشييعه.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10