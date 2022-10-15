مراكش تحتضن المؤتمر الدولي للمطارات

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للمطارات، أن مؤتمر المجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/أفريقيا)، سينعقد في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2022 بمراكش.

وأبرز المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن “أفريقيا تستضيف بمراكش الجمعية العامة السنوية، والدورة ال68 لمجلس الإدارة، واجتماعات اللجان الإقليمية ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات، المجلس الدولي للمطارات العالم/أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2022”.

وأبرز المصدر ذاته أن المؤتمر العالمي سيفتح أبوابه يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 برئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة لقلالش، مستضيفة هذا الحدث الكبير.

وينظم هذا الحدث، الذي يعد أكبر تجمع للمطارات في العالم، على مدى يومين ، 24 و 25 أكتوبر 2022 ، ويهم صناع القرار ومديري المطارات العالمية.

وستعرف هذه الدورة المنظمة تحت عنوان “كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير”، مشاركة أزيد من 500 مؤتمر من القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، وصناعيون، ومسؤولون في الطيران المدني بافريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية ، وتكوينات لفائدة المشاركين.

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