الحبس سنتين نافذة ل”سارق بالوعة الصرف الصحي” بسلا

هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، سارق بالوعة للصرف الصحي، بالحبس سنتين نافذة.

وأوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، الأحد 2 أكتوبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتعييب منشأة ذات منفعة عامة والإيذاء.

وكان المشتبه فيه قد قام بسرقة الغطاء الحديدي لبالوعة الصرف الصحي بحي تابريكت بسلا، متسببا في سقوط طفل قاصر بداخلها وإصابته جسديا، وهي النازلة التي وثقتها شرائط فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9