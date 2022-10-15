الحبس سنتين نافذة ل”سارق بالوعة الصرف الصحي” بسلا

2022-10-15 / 10:02
1
هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، سارق بالوعة للصرف الصحي، بالحبس سنتين نافذة.

وأوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، الأحد 2 أكتوبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتعييب منشأة ذات منفعة عامة والإيذاء.

وكان المشتبه فيه قد قام بسرقة الغطاء الحديدي لبالوعة الصرف الصحي بحي تابريكت بسلا، متسببا في سقوط طفل قاصر بداخلها وإصابته جسديا، وهي النازلة التي وثقتها شرائط فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتحل صفة مسؤول ونصب على عائلات مرضى بالتوحد.. توقيف شخص بوارزازات

انتحل صفة مسؤول ونصب على عائلات مرضى بالتوحد.. توقيف…

2022-10-15 / 09:31
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-15 / 09:09
Photo of اكاديمي : الخطاب الملكي قدم “توجيهات دقيقة” لتجاوز إشكالية الماء

اكاديمي : الخطاب الملكي قدم “توجيهات دقيقة” لتجاوز إشكالية…

2022-10-14 / 23:16
Photo of خبير : خطاب الملك بالبرلمان دعوة عاجلة إلى ترشيد استعمال الماء

خبير : خطاب الملك بالبرلمان دعوة عاجلة إلى ترشيد…

2022-10-14 / 21:49
Photo of “سجناء” يستفيدون من معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل

“سجناء” يستفيدون من معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل

2022-10-14 / 21:09
Photo of جمعيات تتضامن مع مهنيي سيارات النقل الدولي للبضائع عبر الموانئ

جمعيات تتضامن مع مهنيي سيارات النقل الدولي للبضائع عبر…

2022-10-14 / 19:53
Photo of أمين المظالم الإسباني : مدريد خرقت حقوق المهاجرين

أمين المظالم الإسباني : مدريد خرقت حقوق المهاجرين

2022-10-14 / 19:42
Photo of الملك: افتتاح البرلمان موعد سنويا هام لطرح القضاء الكبرى للأمة

الملك: افتتاح البرلمان موعد سنويا هام لطرح القضاء الكبرى…

2022-10-14 / 17:52
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-10-14 / 16:56
Photo of هل يُقنِّن المغرب محتوى “مواقع التواصل الإجتماعي”?

هل يُقنِّن المغرب محتوى “مواقع التواصل الإجتماعي”?

2022-10-14 / 16:24

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق