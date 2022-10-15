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انتحل صفة مسؤول ونصب على عائلات مرضى بالتوحد.. توقيف شخص بوارزازات

2022-10-15 / 09:31
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هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بالأمن الجهوي بورزازات بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال هويات الغير وصفات ينظمها القانون بغرض النصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيه قد انتحل هويات مزورة وصفة مسؤول في مؤسسات عمومية للنصب على رئيسة إحدى الجمعيات المدنية التي تعنى بمرضى التوحد بمراكش، حيث طالبها بمبالغ مالية عن طريق الاحتيال بدعوى تمكين عائلات المرضى من شقق مجانية في إطار مبادرة للتنمية البشرية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد أي ضحايا محتملين لهذه الجرائم الاحتيالية

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