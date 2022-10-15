طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا بالواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية محلية بجنوب البلاد وبمناطق الأطلس، فضلا عن تساقط أمطار أخرى مصحوبة برعد بشمال الأقاليم الجنوبية خلال الليلة الموالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بكل من داخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس وبأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بشمال الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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