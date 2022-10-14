م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في تركيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن مقتل 22 عاملا على الأقل مساء الجمعة جراء انفجار في منجم للمعادن بولاية بارطن شمالي تركيا.

كما أكد صويلو تقارير سابقة أفادت بأن 49 عاملا ما زالوا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا في المنجم الواقع ببلدة أماسرا فيما يحاول عناصر الإنقاذ الوصول إليهم.

بدورها، أفادت والي بارطن نورتاج أرسلان، بوجود 49 شخصا عالقا داخل المنجم.

وقالت أرسلان، في تصريح صحفي، “هناك 44 شخصا عالقا على عمق 300 متر، و5 أشخاص على عمق 350 مترا، وجهود إنقاذهم مستمرة”.

وأضافت أنه جرى إنقاذ 8 أشخاص، وأن أعمال الإنقاذ تجري حاليا على عمق 250 مترا.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت ولاية بارطن في بيان، أن الانفجار وقع الساعة 18.15 (3+ غرينتش) على عمق 300 متر، في منجم بمنطقة “أماسرا” ولم يعرف سببه بعد.

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