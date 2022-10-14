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توقف قلبها 22 دقيقة.. البطلة المصرية جمانة تعود للحياة

2022-10-14 / 21:40
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هبة بريس

استعادة بطلة منتخب مصر في الترايثلون، جومانا ياسر،وعيها بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة قبل إنعاشها.

يشار إلى أن اللاعبة سقطت فجأة خلال التمرين قبل 20 يوما، ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.

وكان المستشفى الذي تعالج فيه البطلة الصغيرة أعلن وفاتها سابقا، إلا أنها تمسكت بالحياة بعد 25 من محاولة لإنعاش القلب.

وخضعت جومانا للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية شمال مصر لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها عادت عضلة قلبها للضخ مرة أخرى بعد 22 دقيقة من توقفها

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