“سجناء” يستفيدون من معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل

هبة بريس _ الرباط

أشرف والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، اليوم الجمعة بأكادير، على إعطاء إنطلاق عملية توزيع معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل لسجناء سابقين.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو – مهني التي تقودها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة سوس ماسة، التازي صديق فهد، إن هذه المبادرة التي رصد لها اعتماد مالي بلغ مليون درهم، استفاد منها ما مجموعه 30 شخصا، مضيفا أنها تعكس الرؤية الملكية لإدماج السجناء في محيطهم السوسيو-مهني.

وأوضح السيد صديق فهد، أن عملية تسليم هذه المعدات والتجهيزات، تدخل في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكادير إداوتنان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

كما تم بالمناسبة، توزيع معدات ومواد شبه طبية للأم والطفل، والمندرجة في إطار البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يروم مواكبة الأم والطفل لكي يتمتعا بصحة جيدة، إضافة إلى توزيع ست وحدات متنقلة للجمعيات التي تواكب الأشخاص في وضعية هشاشة.

يذكر أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية يرتكز على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته مع المستفيد بعد الإفراج، بناء على عملية التشخيص والمواكبة التي تسهر على إنجازها مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع الأطراف المؤسساتية المعنية، بما يتفق مع طبيعة تكوين وخبرة المستفيدين من جهة وحاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، والخصوصية السوسيو-اقتصادية للجهة أيضا.

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