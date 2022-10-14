العثور على شخص جثة هامدة داخل سيارة ضواحي تازة

ع محياوي – هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بتازة، بما فيها الشرطة العلمية و التقنية حسب مصدر هبة بريس،اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص، تم اكتشاف جثته داخل سيارة مركونة بجانب الطريق الوطنية رقم 06، بمحطة الوقود ، تقع ضمن النفوذ الترابي، للجماعة القروية لباب مرزوقة، يرجح أنها في ملكية الهالك.

وكانت مصالح الدرك الملكي، والسلطة المحلية بجماعة باب مرزوقة إقليم تازة، وفق ذات المصدر، قد توصلت بإشعار يهم العثور على جثة شخص داخل سيارة مركونة بالمكان المذكور.

وقد جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب و ظروف الوفاة، فيما تواصل فرقة من المحققين، تابعة لمصالح درك المركز الترابي تازة، العمل على تتبع كافة مسارات البحث و التحقيق، من أجل تحديد هوية الهالك ورصد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية

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