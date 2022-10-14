أمين المظالم الإسباني : مدريد خرقت حقوق المهاجرين

2022-10-14 / 19:42
5
هبة بريس _ ع عياش

في اكثر من مرة ؛ تصدر بيانات تدين وزارة الداخلية الاسبانية التي انتهكت حقوق المهاجرين خلال أحداث مليلية في 24 يونيو الماضي، والتي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة.

هذه المرة ؛ سجل أمين المظالم بإسبانيا أنخيل غابيلوندو في الاستنتاجات الأولية لتحقيقه في الأحداث، أن عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم فورا خارج القانون بلغ 470 فردا، من أصل حوالي 1700 شخص حاولوا تجاوز السياج الحدودي.

وأكد غابيلوندو في بيان له الجمعة، نقلته “إلباييس”، أن الحرس المدني نفذ 470 عملية ترحيل “دون مراعاة الأحكام القانونية الوطنية والدولية”.

وجاء ترحيل القصر المغاربة رغم حكم محكمة العدل الأوروبية بداية العام الجاري، بمنع ترحيل القاصرين غير المصحوبين، إلا في حال تأكدت السلطات من وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة ترعاهم في بلدانهم الأصلية، وهو ما يثير التساؤلات حول جاهزية مراكز الاستقبال، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من اتفاق 2007 على ضرورة أن “تتعاون السلطات المختصة الإسبانية والمغربية من أجل وضع إطار للاستقبال مجهز بموارد مادية وبشرية مؤهلة، عمومية أو خاصة أو صادرة عن منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية وترحيل القاصرين”.

في حين تشير المادة 7 إلى أن الطرف الإسباني يمول عمليات حماية وعودة القاصرين، كما يساهم في تمويل مشترك للعمليات الوقائية، خاصة تلك التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعرف نسبة عالية للهجرة.

وتشرف على تنفيذ الاتفاق من الجانب المغربي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسرة، وبالنسبة إلى الجانب الإسباني وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير : خطاب الملك بالبرلمان دعوة عاجلة إلى ترشيد استعمال الماء

خبير : خطاب الملك بالبرلمان دعوة عاجلة إلى ترشيد…

2022-10-14 / 21:49
Photo of “سجناء” يستفيدون من معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل

“سجناء” يستفيدون من معدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل

2022-10-14 / 21:09
Photo of جمعيات تتضامن مع مهنيي سيارات النقل الدولي للبضائع عبر الموانئ

جمعيات تتضامن مع مهنيي سيارات النقل الدولي للبضائع عبر…

2022-10-14 / 19:53
Photo of الملك: افتتاح البرلمان موعد سنويا هام لطرح القضاء الكبرى للأمة

الملك: افتتاح البرلمان موعد سنويا هام لطرح القضاء الكبرى…

2022-10-14 / 17:52
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 18 إصابة جديدة

2022-10-14 / 16:56
Photo of هل يُقنِّن المغرب محتوى “مواقع التواصل الإجتماعي”?

هل يُقنِّن المغرب محتوى “مواقع التواصل الإجتماعي”?

2022-10-14 / 16:24
Photo of تجهيز العيون بمحطة لتصفية المياه العادمة قبل نهاية 2022

تجهيز العيون بمحطة لتصفية المياه العادمة قبل نهاية 2022

2022-10-14 / 15:52
Photo of توقيع عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد

توقيع عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد

2022-10-14 / 12:38
Photo of الفعالية الإقليمية الثالثة لـ TEDبالعربي تؤكد الحاجة إلى تمكين العلماء الناطقين بالعربية

الفعالية الإقليمية الثالثة لـ TEDبالعربي تؤكد الحاجة إلى تمكين…

2022-10-14 / 11:26
Photo of شركة أيكينوكس فرع سيتي باص بالجديدة تعزز أسطولها بأحدث الحافلات

شركة أيكينوكس فرع سيتي باص بالجديدة تعزز أسطولها بأحدث…

2022-10-14 / 09:58

‫5 تعليقات

  1. حسبي الله ونعم الوكيل شنو بغيتو عندهوم بشي ترحيل طفروه هادو لي كالسين هنا

  3. و لماذا يريد هؤلاء الأفارقة والمغاربة الهجرة الى سبتة والدخول إليها بالقوة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق