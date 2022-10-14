الملك : القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد

2022-10-14 / 18:38
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هبة بريس _ الرباط

وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة :
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وقال الملك بهذه المناسبة انه ” لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”

واضاف “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.”

وسجل الملك في خطابهة ان ” الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني”

واشار بالحديث الى أن” القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة: .

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‫8 تعليقات

  2. نطلب من الحكومة إعادة بناء التعاونيات الفلاحية ودعم الفلاح بخطة المخطط الأخضر

  5. شعارنا دائماً الله الوطن الملك الصحراء المغربية ونريد من ملكنا أن يحاسب هؤلاء المفسدين في أقرب وقت

  6. امده الله بالصحه والعافيه وبارك الله في عمره ورفع شانه وجعله اللهم شوكة في عيون اعدائنا اللهم اميين

  7. جزاك الله خيرا ياملك الملوك وبارك الله فيك الله يشفيك شفاء عاجل إنشاء يارب العالمين

  8. حفظك الله ورعاك زاد الله في عملك وعمرك بالصحة والعافية والستر أبعد الله عنك كل مكروه

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