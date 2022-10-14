الملك يجدد الدعوة لإعطاء عناية بمبادرات أبناء الجالية

2022-10-14 / 18:21
0
هبة بريس _ الرباط

وجه الملك محمد السادس ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة

وفي الخطاب قال الملك ” هنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

واضاف “لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”

واسترسل قائلا ” في هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميارة : خطاب الملك لامس قضايا راهنة ذات صلة وطيدة بالواقع

ميارة : خطاب الملك لامس قضايا راهنة ذات صلة…

2022-10-14 / 20:52

” العلمي”: خطاب الملك “تاريخي”… حمل توجيهات مهمة

2022-10-14 / 20:34
Photo of الملك : القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد

الملك : القطاع البنكي مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد

2022-10-14 / 18:38
Photo of الملك يدعو لرفع العراقيل التي تحول دون تحسين “جاذبية الاستثمار”

الملك يدعو لرفع العراقيل التي تحول دون تحسين “جاذبية…

2022-10-14 / 18:12
Photo of الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

2022-10-14 / 17:59
Photo of إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

2022-10-14 / 17:36
Photo of خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

2022-10-14 / 16:48
Photo of وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات أخوية

وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات…

2022-10-14 / 15:05
Photo of افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

2022-10-14 / 14:46
Photo of الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

2022-10-14 / 14:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق