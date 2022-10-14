الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

2022-10-14 / 17:59
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هبة بريس

ذكر الملك محمد السادس، أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة وهي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال جلالته في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يومه الجمعة “إننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.”

وشدد جلالته، على أنه “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”، مسترسلا بالقول “كلنا كمغاربة مدعوون لمضاغفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء وهو ما يتطلب تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء.”

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تعليق واحد

  1. المغرب مافيه لا جفاف لامشاكل ،ولكن فيه أخطر شيء:النهب والسلب والفساد وسرقة أموال الشعب.الله ياخد الحق.

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