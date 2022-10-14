الملك: المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة.. ونرفض المزايدات السياسية

2022-10-14 / 17:59
0
هبة بريس

ذكر الملك محمد السادس، أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة وهي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال جلالته في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يومه الجمعة “إننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.”

وشدد جلالته، على أنه “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”، مسترسلا بالقول “كلنا كمغاربة مدعوون لمضاغفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء وهو ما يتطلب تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

2022-10-14 / 17:36
Photo of خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

خبراء دوليون ينددون بالتجنيد العسكري للأطفال بتندوف

2022-10-14 / 16:48
Photo of وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات أخوية

وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات…

2022-10-14 / 15:05
Photo of افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

2022-10-14 / 14:46
Photo of الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

الصحراء المغربية.. غوتيريش يدحض مزاعم الجزائر

2022-10-14 / 14:19
Photo of غوتيريس يسلط الضوء على الخطب الملكية في تقريره حول الصحراء المغربية

غوتيريس يسلط الضوء على الخطب الملكية في تقريره حول…

2022-10-14 / 13:13
Photo of الشرقاوي..التعديل الحكومي يرفع سرعة سيارة حكومة وينزل منها الوزراء عديمي الفائدة

الشرقاوي..التعديل الحكومي يرفع سرعة سيارة حكومة وينزل منها الوزراء…

2022-10-14 / 13:01
Photo of بروكسيل.. فضح الاعتداءات الجنسية لقادة “البوليساريو” في حق نساء المخيمات

بروكسيل.. فضح الاعتداءات الجنسية لقادة “البوليساريو” في حق نساء…

2022-10-14 / 12:09
Photo of الطوغو تشيد بافتتاح قنصليات عامة في الصحراء المغربية

الطوغو تشيد بافتتاح قنصليات عامة في الصحراء المغربية

2022-10-14 / 11:50
Photo of تدشين سفارة جمهورية السلفادور بالرباط

تدشين سفارة جمهورية السلفادور بالرباط

2022-10-14 / 10:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق