الملك: افتتاح البرلمان موعد سنويا هام لطرح القضاء الكبرى للأمة

هبة بريس - الرباط

أكد الملك محمد السادس، أن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، إنما هو موعد سنوي هام لطرح القضاء الكبرى للأمة، لا سيما التي تحظى بالإسبقية.

وركز جلالته، في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على موضوعين يتمثلان في اشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، ثم تحقيق نهضة مهمة في مجال النهوض بالاستثمار.

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