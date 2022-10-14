إصابة الأمير مولاي رشيد بفيروس كورونا

2022-10-14 / 17:36
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هبة بريس

وصل الملك محمد السادس، قبل قليل مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، إلى مقر البرلمان، لترؤس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ولم يتمكن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد من مرافقة جلالة الملك، حفظه الله، في هذه المناسبة، نظرا لإصابته بفيروس كوفيد 19.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأنعم بالشفاء العاجل على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

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