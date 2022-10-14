“بومة” على قمصان لاعبي برشلونة تقلب التواصل.. هذه قصتها

هبة بريس - وكالات

ما إن أعلن المعنيون أن لاعبي نادي برشلونة سيرتدون قمصانا عليها رمز المغني الكندي دريك وهو حيوان “البومة”، في لقاء القمة “الكلاسيكو” مع ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل، حتى انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر.

فقد اشتعلت التعليقات حول البومة، خصوصا وأنها عادة ما تكون نذير شؤم وفقاً لكثير من الروايات الشعبية.

وأمام هذه البلبلة، خرج النادي عن صمته، وأكد أن اللاعبين سيرتدون البومة احتفالا بتجاوز عدد مستمعي دريك عبر تطبيق سبوتيفاي الراعي الرئيسي لبرشلونة 50 مليارا.

وقال في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى.

يذكر أن دريك الفائز بجائزة جرامي 4 مرات، كان عرض صورة للقميص وعليه الرمز الخاص به عبر حسابه على موقع إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 120 مليون شخص حول العالم.

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