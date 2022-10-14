هل يُقنِّن المغرب محتوى “مواقع التواصل الإجتماعي”?

هبة بريس - لبنى أبروك

مرة أخرى، ارتفعت الأصوات المعبرة عن سخطها واستيائها من محتوى فيديوهات صاحبات “روتيني اليومي” بموقع “اليوتيب”، وتجددت مطالب عدد من الجهات بضرورة التدخل لتقنين هذه المحتويات ووضع حد لتجاوزات أصحابها.

فيديوهات و”روتينات يومية” أصبحت تبحث عنك ولا تبحث عنها، تصادفك كلما فتحت شاشة هاتفك وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات “مخلة بالحياء” وأخرى “مقززة” أضحت تثير سخط واستياء فئة عريضة من المغاربة الذين ارتفعت مطالبهم للحكومة بتقنين هذا المحتوى، وللنيابة العامة بتحريك المتابعة ضد عدد كبير من أصحاب .

فيديوهات يتنافس أصحابها دون حسيب أو رقيب على درجة الإخلال بالحياء وتجاوز الخطوط الحمراء بحثا عن “البوز” وطمعا في دريهمات “الأدسنس” الشهرية.

“مؤثرة”: تركت وظيفتي من أجل “اليوتيب”.. و”الانستغرام الدجاجة التي تبيض ذهبا”

“خليت خدمتي وكنربح فالنهار اللي كنت كنربحو فشهر”، هكذا علقت إحدى المؤثرات المغربيات، والتي أكدت على أنها بدأت في نشر فيديوهات ومشاركة يومياتها مع المتابعين كتسلية، قبل أن يتحول الأمر الى مهنة بعد جنيها لراتب شهري وصفته ب”المهم”.

وكشفت ذات المتحدثة ل”هبة بريس”، أنها بدأت بنشر فيديوهات توثق ل”يومياتها” في موقع “يوتيب”، قبل أن تنتقل إلى موقع “انستغرام” وتركز عليه بشكل أكبر على اعتبار أن “مجهوده أقل وربحه أكبر”.

وأضافت أنها تركت وظفيتها للتفرغ لمواقع التواصل الاجتماعي التي تجني من ورائها مبالغ مهمة، بالإضافة الى استفادتها من الامتيازات كالأكل في أشهر المطاعم وقضاء العطل في أفخم الفنادق واللباس والمكياج من أكبر الماركات بالمجان.

ورحبت المتحدثة ذاتها، بفكرة تقنين محتوى “اليوتيب” معتبرة أن القرار سيقنن عمل هذه الفئة كما سيضع حدا لتجاوزات من وصفتهم ب”الدخلاء” و”المسيئين للمجال” على حد قولها.

الشمسي: تقنين محتوى مواقع التواصل الاجتماعي “صعب”

اعتبر الأستاذ محمد الشمسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن السؤال المطروح الآن هو “هل يقوى البرلمان بالمغرب وبجميع دول العالم على وضع تشريعات تتصدى للجرائم المقترفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي?، مسترسلا بالقول “في اعتقادي الشخصي يصعب ذلك الى أن يلامس الاستحالة، لأنه يصعب مراقبة جميع المحتويات التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الداخل أو الخارج.”

وقال الشمسي في تصريح ل”هبة بريس” “أرى أن مسألة تشريع نص قانوني للحد من هذه الجرائم صعبة جدا على مستوى الممارسة والواقع،.. يمكن أن تكون شعار سياسي يرفع لكن الأمر صعب على ارض الواقع.”

واسترسل ذات المتحدث قائلا “لدي مقترح للحد من الجرائم المقترفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتمثل في الرجوع لإدارات مواقع التواصل الاجتماعي وإلزمها بوضع دفتر تحملات يهم كل دولة وخصوصيتها تحت طائلة التهديد بحجب مواقعها داخل الدولة.

هذا لا يعني أننا نسعى لممارسة الوصاية على الأشخاص، يضيف الشمسي، لكن نقترح أن تخصص هذه المواقع مجالا خاصا مؤدى عنه للأشخاص الراغبين في ممارسة حرياتهم الشخصية ونشر أمور مخلة بالحياء، قبل أن يختم بالقول”يوميا تقترف جرائم بهذه المواقع، وكون النيابة العامة عاندت ما ينشر كون خاصها مجموعة سجون أخرى لاعتقال هذه الفئة.”

ماذا يقول القانون?

ينص الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور.

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