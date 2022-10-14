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وزير الداخلية الإسباني: المغرب شريك مخلص وتربطنا معه علاقات أخوية

2022-10-14 / 15:05
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هبة بريس

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة، أن المغرب شريك “مخلص” و”أخوي” تقيم معه إسبانيا علاقات “ممتازة”.

وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات للصحافة “المغرب دولة تتعاون مع إسبانيا. إنها دولة مخلصة، ويمكنني بالطبع أن أقول إن علاقتنا معه أخوية”.

وأضاف الوزير الإسباني أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب “مرضية للغاية” والثقة المتبادلة “بالغة الأهمية”، مسلطا الضوء على الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل والذي يعلن عن “مرحلة جديدة في الشراكة الثنائية”.

وشدد على أنه “لا داعي للقلق ، لأن العلاقات بين البلدين استثنائية وممتازة”.

وكانت إسبانيا، قد أشادت، مؤخرا، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، “مرحلة جديدة” قائمة على “الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.

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‫10 تعليقات

  1. اللهم ادم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على البلدين المغربي والاسباني..

  4. لايوجد المستحيل مع المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ..

  6. اللهم ادم هذه العلاقة الأخوية وان تكون بالنفع والازدهار بين البلدين..

  7. اللهم وفق البلدين للخير والحب والازدهار والتعاون الاقتصادي والامني..

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