RABAT, MOROCCO: Newly elected members of the parliament listen to Moroccan King Mohammed VI during the opening session of the Moroccan parliament 11 October 2002, in Rabat. The Socialist Union of Popular Forces (USFP) remains the strongest force in parliament, with 50 of the 325 seats, while second place went to Istiqlal, a nationalist movement which won 48. AFP PHOTO ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

افتتاح البرلمان.. نواب الأمة مطالبون بارتداء اللباس الوطني

2022-10-14 / 14:46
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هبة بريس

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه ” طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2022 م “.

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