توقيع عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد

2022-10-14 / 12:38
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هبة بريس

وقعت السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد لطفي بوجندار مدير الصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024.

وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الاستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.

وحسب المصدر ذاته، تهدف جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبناء، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء، وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.

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