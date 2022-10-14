يقودهم جيد.. اختيار ثلاث حكام لتمثيل المغرب في بطولة شمال إفريقيا بمصر

هبة بريس ـ رياضة

اختارت لجنة التحكيم باتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي ضمن قوائم الحكام الذين سيقودون بطولة شمال إفريقيا التي ستحتضنها مصر.

و ضمت قائمة حكام الدورة الترشيحية لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم تحت 20 عاما المقررة بمدينة السويس المصرية من 15 إلى 25 أكتوبر 2022 ثلاث حكام مغاربة.

و اخنارت لجتة حكام شمال إفريقيا حكاما من عدد من الاتحادات، حيث من الاتحاد المصري لكرة القدم تم اختيار كل من إبراهيم نور الدين حكم ساحة، محمود البنا حكم ساحة، أحمد حسام طه حكم مساعد ثم محمد أبو زيد هلهل حكم مساعد.

و من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تم اختيار قاموح يوسف حكم ساحة، زرهوني عباس أكرم حكم مساعد ثم بوزيت حمزة حكم مساعد.

و من الجامعة التونسية لكرة القدم اختير كل من نعيم حسني حكم ساحة، و يوسف الجامي حكم مساعد ثم وائل الحناشي حكم مساعد.

أما من الاتحاد الليبي لكرة القدم، فقد تم اختيار أحمد عبد الرازق حكم مساعد، و حيد الجحاوي حكم مساعد ثم منجي عليات حكم مساعد.

و سيكون المغرب ممثلا بثلاث أسماء، حيث تم اختيار كل من جلال جيد حكم ساحة، زكرياء برينسي حكم مساعد و كذلك حمزة الناصيري حكم مساعد.

كما وقع الاختيار كذلك من الاتحاد الصومالي لكرة القدم على حكم الساحة عمر عبد القادر ارتان.

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