المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشارك في دورة شمال إفريقي
هبة بريس ـ رياضة
توجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مساء أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 إلى مصر للمشاركة في الفترة الممتدة ما بين 15 و25 أكتوبر في دورة شمال إفريقيا بمدينة سويس والمؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها مصر عام 2023.
وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا عن البرنامج التالي :
الثلاثاء18 أكتوبر 2022
– المغرب أمام تونس
– الجزائر ضد ليبيا
الجمعة 21 أكتوبر 2022
– المغرب أمام الجزائر
– تونس ضد ليبيا
الاثنين 24 أكتوبر 2022
– المغرب ضد ليبيا
– الجزائر أمام تونس
ولهذا الغرض، وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 الدعوة إلى 23 لاعب للمشاركة في هذه البطولة، علما أنه وضع اللاعبين سامي توري ( ستندار دولييج البلجيكي) و كمال بوهوش (ميتز الفرنسي) في لائحة الانتظار .
وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تمت المناداة عليها:
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