المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشارك في دورة شمال إفريقي

هبة بريس ـ رياضة

توجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مساء أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 إلى مصر للمشاركة في الفترة الممتدة ما بين 15 و25 أكتوبر​ في دورة شمال إفريقيا بمدينة سويس والمؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها مصر عام 2023.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا عن البرنامج التالي :

الثلاثاء18 أكتوبر 2022

– المغرب أمام تونس

– الجزائر ضد ليبيا

الجمعة 21 أكتوبر 2022

– المغرب أمام الجزائر

– تونس ضد ليبيا

الاثنين 24 أكتوبر 2022

– المغرب ضد ليبيا

– الجزائر أمام تونس

ولهذا الغرض، وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 الدعوة إلى 23 لاعب للمشاركة في هذه البطولة، علما أنه وضع اللاعبين سامي توري ( ستندار دولييج البلجيكي) و كمال بوهوش (ميتز الفرنسي) في لائحة الانتظار .

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تمت المناداة عليها:

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