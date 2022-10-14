المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشارك في دورة شمال إفريقي

2022-10-14 / 13:23
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هبة بريس ـ رياضة

توجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مساء أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 إلى مصر للمشاركة في الفترة الممتدة ما بين 15 و25 أكتوبر​ في دورة شمال إفريقيا بمدينة سويس والمؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها مصر عام 2023.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا عن البرنامج التالي :
الثلاثاء18 أكتوبر 2022
– المغرب أمام تونس
– الجزائر ضد ليبيا

الجمعة 21 أكتوبر 2022
– المغرب أمام الجزائر
– تونس ضد ليبيا

الاثنين 24 أكتوبر 2022
– المغرب ضد ليبيا
– الجزائر أمام تونس

ولهذا الغرض، وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 الدعوة إلى 23 لاعب للمشاركة في هذه البطولة، علما أنه وضع اللاعبين سامي توري ( ستندار دولييج البلجيكي) و كمال بوهوش (ميتز الفرنسي) في لائحة الانتظار .

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تمت المناداة عليها:

 

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