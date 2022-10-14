الجامعة تصدر قرارات تأديبية جديدة في حق أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت القرارات التالية بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI لجولة 5:

• توقيف إلياس حداد، لاعب فريق اتحاد تواركة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق المغرب الفاسي لمدة دقيقتين وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي لمدة 3 دقائق وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال التي جمعته بفريق الفتح الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 انذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 INWI الجولة 4:

• توقيف عبد الحليم عبو، لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة لأربع مباريات اثنتان منهما موقوفتا التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه رجاء بني ملال، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

• تغريم شباب أطلس خنيفرة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات و طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• توقيف نانجي موكي آب، لاعب فريق سريع واد زم مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بوداد فاس، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف نور الدين الهشامي، مرافق فريق سريع واد زم 6 مباريات، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بوداد فاس، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق سريع واد زام مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات وحالتي طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد فاس وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• توقيف أسامة الداوي، لاعب فريق الاتفاق المراكشي مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بوداد تمارة، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الاتفاق المراكشي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3 إنذارات و طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد تمارة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• توقيف سفيان حارس، لاعب فريق يوسفية برشيد مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 53-2 من مدونة التأديب.

• توقيف رضوان مينوي، لاعب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات و طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي مبلغ 3500 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق جمعية سلا مبلغ 3500 درهما، لرمي جماهيره للقارورات على أرضية الملعب، خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

• تغريم فريق اولمبيك الدشيرة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب بنجرير وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

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