شركة أيكينوكس فرع سيتي باص بالجديدة تعزز أسطولها بأحدث الحافلات

ع محياوي - هبة بريس

تنفيذا لبرنامجها الاستثماري، وحرصا منها على مواكبة تطلعات وانتظارات مرتفقيها في مجال التنقلات الحضرية بالجديدة الكبرى ، قامت شركة إكينوكس ترانسبور ” فرع مجموعة سيتي باص ترانسبور ” المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالجديدة مساء يوم أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري، باعطاء الانطلاقة لدفعة جديدة من الحافلات بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة سيتي باص ترانسبور والرئيس المؤسس للشركة السيد علي المطيع ورئيس الجماعة الحضرية للجديدة أبو تراب ورئيس المجلس الإقليمي الزاهيدي وعدد من المسؤولين والمنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والوطنية ..

ويندرج هذا الاستثمار الضخم في إطار تعزيز شبكة حافلات شركة إيكينوكس ب29 حافلة جديدة تنتمي لأحدث جيل ، تتسم بمواصفات تقنية عالية الجودة والفعالية مجهزة بكاميرات للمراقبة لأجل تأمين سلامة الناس وضمان طمأنينتهم أثناء رحلاتهم على متن الحافلات، وبآلات تذاكر الكترونية لتيسير عملية الولوج بالإضافة إلى ميزة توفرها على ولوجيات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

“هبة بريس” عاينت الحافلات الجديدة وهي تجوب شوارع مدينة الجديدة مما خلف ارتياحا واستحسانا كبيرين لدى سكان الجديدة وزوارها سيما مرتفقيها الذين اعتبروا عملية تعزيز الأسطول بحافلات من هذا النوع الرفيع والعالي الجودة بالقفزة النوعية والخطوة المباركة، كما عبروا عن تثمينهم لها والإشادة بشركة إيكينوكس على اهتمامها بتطلعات الناس في مجال التنقل.

مجموعة من فعاليات مدنية استطلعت “الجريدة” آرائهم حول المركبات الجديدة ، اعتبروا هذا العمل الاستثماري بالمهم جدا، وقالوا ” أن من حق الجديدة أن تفتخر باسطول النقل الحضري الذي عزز بحافلات صديقة للبيئة تراعي كل متطلبات المرتفقين من كاميرات المراقبة والولوجية والمعايير البيئية والويفي”؛ كما سيتم إدماج نظام جد متطور سيمون من مراقبة جودة القيادة ويستشعر مسبقا متطلبات اي خلل عرضي.

ذات الفعاليات شددت على ضرورة حماية هذه الحافلات وتوعية المواطنين خصوصا فئة المراهقين بضرورة المحافظة عليها لكي تحافظ مدينة الجديدة على جمالية ورونق حافلاتها ومن ثمة توفير نقل حضري بجودة عالية وتأمين خدمات تنقل المواطنين بواسطة حافلات مريحة وحديثة.

جدير بالذكر أن البرنامج الاستثماري التعاقدي يتضمن 102 حافلة وفق ما ينص عليه دفتر التحملات بين الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري “إيكينوكس” والجماعة الحضرية لمدينة الجديدة باعتبارها السلطة المفوضة ؛؛ وبإعطاء الانطلاقة اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري لدفعة تتكون من 29 حافلة تكون الشركة قد نفذت البرنامج الاستثماري التعاقدي بزائد 11 حافلة أي أن العدد الإجمالي للحافلات ارتفع الى 113 حافلة عوض 102 ، مما يعزز المصداقية في العمل وتقوية مناخ الثقة بين الأطراف والمرتفقين .

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