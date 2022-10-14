الملك يترأس افتتاح البرلمان

2022-10-14 / 09:32
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هبة بريس

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس اليوم الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص :

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يومه الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ موافق 14 أكتوبر 2022 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من مساء هذا اليوم”.

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تعليق واحد

  1. على الحكومة والبرلمان الان مسؤولية العمل على توصيات الملك محمد السادس نصره الله فيما يخص التعبىة العامة من اجل الحفاظ على الفرشة الماىية واستعمال هذه النعمة بمسؤولية وعقلانية والتوجه نحو سياسة بناء السدود وإعادة استعمال المياه العادمة للري وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر امام المستثمرين من الجالية المغربية من اجل فتح باب تشغيل الشباب ومحاربة البطالة وضمان العيش الكريم لكافة المواطنين كلها توصيات مولوية هامة وجادة يتعين العمل بموجبها لانزالها على أرض الواقع في زمن قريب

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