طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تكون كتل ضبابية محليا فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا بالواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل.

وستنتشر سحب منخفضة كثيفة شمال غرب الأقاليم الجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من مرتفعات الأطلس وجنوب شرق البلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق البوغاز ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 19 و 23 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 18 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا ملحوظا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي المناطق.

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