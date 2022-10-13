الفصائل الفلسطينية توقّع اتفاق مصالحة في الجزائر

هبة بريس _ وكالات

وقعت الفصائل الفلسطينية الخميس في الجزائر العاصمة اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.

واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا حماس وفتح على وثيقة “إعلان الجزائر”، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.

وأبرمت فتح وحماس في السنوات الأخيرة عدة اتفاقات وتفاهمات تنص على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة، من بين أمور أخرى، لكن لم يتحقق أي منها.

وسبق حفل التوقيع عزف النشيدين الجزائري والفلسطيني أمام حضور كبير من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب الجزائرية وسفراء دول عربية…

ووقع الإعلان في “قصر الأمم” حيث أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 15 نوفمبر 1988 “قيام الدولة الفلسطينية”، كما أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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