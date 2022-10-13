بايدن في زلّة جديدة: “فقد ابني حياته في العراق”

هبة بريس

في زلة لسان جديدة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ابنه فقد حياته في العراق، رغم أنه مات بمرض السرطان في عام 2015 عن 46 عاما.

وكان يشغل “بو”، وهو من المحاربين القدامى في العراق آنذاك، منصب المدعي العام لولاية ديلاوير الأمريكية، وتوفي بسرطان الدماغ، كما أعلن البيت الأبيض.

وقال بايدن: “كان بو بكل بساطة أفضل رجل عرف على الإطلاق”.

وجاءت زلة بايدن الجديدة في كلمة بكولورادو، الأربعاء، حيث قال حرفيا: “أنا أب لرجل حصل على النجمة البرونزية، وفقد حياته في العراق”.

سابقا، قال بايدن إن ابنه بو تعرض لمشاكل صحية في العراق، وعاد من هناك وهو يعاني من المرحلة الرابعة من الورم السرطاني، وعاش بعد ذلك 18 شهرا فقط.

في وقت سابق، تهكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خلفه الديمقراطي، بايدن، خلال كلمة ألقاها أمام الجماهير في أريزونا.

وخلال مخاطبته الحشد، عرض ترامب مقطعا مصورا لزلات بايدن، قائلا: “ألقوا نظرة على هذا.. لن تصدقوا”.

وتابع ترامب: “إنه يتلعثم.. لا يمكنه التحدث بوضوح، ولا التفكير بوضوح”.

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