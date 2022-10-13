واشنطن تؤكد م..قتل مواطن أمريكي في دونباس

هبة بريس _ وكالات

أكدت الخارجية الأمريكية يوم الخميس مقتل أحد مواطنيها في العمليات القتالية في منطقة دونباس.

وأشارت الخارجية إلى أنها على اتصال مع عائلة القتيل الأمريكي لتقديم المساعدة لها.

ولم تكشف الخارجية عن أي تفاصيل بشأن هوية المواطن، مشيرة إلى ضرورة حماية الخصوصية.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بمقتل المدعو دين باتريج البالغ 34 عاما من العمر، من ولاية أيداهو. وهو عسكري أمريكي سابق، خدم في العراق خلال الفترة بين 2007 و2009، ومتعاقد مع الجيش الأوكراني.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه توفي هذا الأسبوع، متأثرا بجروحه التي أصيب بها بالقرب من سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية يوم 3 أكتوبر الجاري.

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