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محامو المغرب غاضبون من وهبي ويعلنون القطيعة معه

2022-10-13 / 22:45
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقف كل أشكال التعامل مع وزير العدل وهبي، بسبب ما أسمته “الهجمة الشرسة” التي شنها الوزير على مكتب الجمعية خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصة، وذلك بالافتراء على رئيس الجمعية واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن وقف باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.

وعبرت جمعية المحامين في بيان لها، عن رفضها وإدانتها للتصريحات “غير المسؤولة” لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما، مُدينة الافتراءات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، ومستهجنة لغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.

هذا وبعد أن نفى المصدر ذاته، بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير اجراء امتحان الأهلية، دعا الوزير وهبي إلى التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية.

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